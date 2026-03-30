Icon

الشؤون الدينية تثري قاصدي الحرمين بمنظومة توعوية مستدامة Icon أمطار على العاصمة الرياض Icon وكالة الطاقة الذرية: مفاعل آراك النووي الإيراني خرج من الخدمة Icon الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد استعدادًا للقاء صربيا وديًا Icon رصد وتدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية Icon تعديل جدول دوري روشن السعودي بعد تأجيل بعض مواجهات الأندية المشاركة آسيويًا Icon حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة Icon أبل تخطط لتحديثات ذكاء اصطناعي مهمة في “سيري” Icon روسيا: تجاوز تداعيات حرب إيران سيستغرق عدة أشهر Icon باكستان: ناقشنا مع السعودية وتركيا ومصر سبل إنهاء الحرب بشكل دائم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

الإثنين ٣٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٠ صباحاً
أستراليا تعلن خفض الضريبة على الوقود إلى النصف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم، خفض الضريبة على الوقود إلى النصف لتخفيف العبء عن سائقي السيارات الذين يعانون من ارتفاع أسعار البنزين بسبب الحرب في الشرق الأوسط، داعيًا إلى ترشيد استهلاك الوقود عن طريق تقليل رحلاتهم.

وتفرض أستراليا حاليًا ضريبة قدرها 31 سنتًا من اليورو على كل لتر من البنزين الذي يُباع في محطات الوقود، وستُخفّض إلى النصف لمدة ثلاثة أشهر.
وقال مسؤولون: “إن هذا الإجراء سيكلف الحكومة 2,55 مليار دولار أسترالي (1,52 مليار يورو)”.

وبحسب البيانات الأسبوعية الصادرة عن السلطات، تكفي احتياطيات البلاد من البنزين 39 يومًا بزيادة طفيفة مقارنة بالأسبوع السابق، بينما تكفي احتياطيات الديزل لثلاثين يومًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد