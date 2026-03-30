أستراليا تعلن خفض الضريبة على الوقود إلى النصف

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم، خفض الضريبة على الوقود إلى النصف لتخفيف العبء عن سائقي السيارات الذين يعانون من ارتفاع أسعار البنزين بسبب الحرب في الشرق الأوسط، داعيًا إلى ترشيد استهلاك الوقود عن طريق تقليل رحلاتهم.

وتفرض أستراليا حاليًا ضريبة قدرها 31 سنتًا من اليورو على كل لتر من البنزين الذي يُباع في محطات الوقود، وستُخفّض إلى النصف لمدة ثلاثة أشهر.

وقال مسؤولون: “إن هذا الإجراء سيكلف الحكومة 2,55 مليار دولار أسترالي (1,52 مليار يورو)”.

وبحسب البيانات الأسبوعية الصادرة عن السلطات، تكفي احتياطيات البلاد من البنزين 39 يومًا بزيادة طفيفة مقارنة بالأسبوع السابق، بينما تكفي احتياطيات الديزل لثلاثين يومًا.