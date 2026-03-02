Icon

أستراليا: ندين الاستهدافات الإيرانية لمواقع في السعودية وعددٍ من دول المنطقة

الإثنين ٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:١٤ مساءً
أستراليا: ندين الاستهدافات الإيرانية لمواقع في السعودية وعددٍ من دول المنطقة
المواطن - واس

أعربت أستراليا عن إدانتها واستنكارها للاستهدافات الإيرانية لمواقع في المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ودولة قطر، ومملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، وتضامنها مع دول المنطقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، اليوم: “إن بلادها تدين الهجمات المتهورة التي استهدفت مدنيين وبنية تحتية مدنية”، مشيرةً إلى أنها تجري اتصالات مع نظرائها في المنطقة للتعبير عن تضامن ودعم أستراليا لدول المنطقة.

الكويت تدين الهجوم الإيراني على مبنى السفارة الأمريكية بالرياض

السعودية ترفض وتدين بأشد العبارات الهجوم الإيراني الغاشم على سفارة أمريكا بالرياض

