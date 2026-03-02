أستراليا: ندين الاستهدافات الإيرانية لمواقع في السعودية وعددٍ من دول المنطقة

وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعليق الدراسة الحضورية بمدارس تعليم الشرقية اليوم الأربعاء مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد وظائف شاغرة في شركة معادن حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي عريق يخدم الباحثين وطلبة العلم وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
أعربت أستراليا عن إدانتها واستنكارها للاستهدافات الإيرانية لمواقع في المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ودولة قطر، ومملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، وتضامنها مع دول المنطقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، اليوم: “إن بلادها تدين الهجمات المتهورة التي استهدفت مدنيين وبنية تحتية مدنية”، مشيرةً إلى أنها تجري اتصالات مع نظرائها في المنطقة للتعبير عن تضامن ودعم أستراليا لدول المنطقة.