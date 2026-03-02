أستراليا: ندين الاستهدافات الإيرانية لمواقع في السعودية وعددٍ من دول المنطقة

أعربت أستراليا عن إدانتها واستنكارها للاستهدافات الإيرانية لمواقع في المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ودولة قطر، ومملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، وتضامنها مع دول المنطقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، اليوم: “إن بلادها تدين الهجمات المتهورة التي استهدفت مدنيين وبنية تحتية مدنية”، مشيرةً إلى أنها تجري اتصالات مع نظرائها في المنطقة للتعبير عن تضامن ودعم أستراليا لدول المنطقة.