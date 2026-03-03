أسعار الذهب اليوم تواصل مكاسبها مع ارتفاع الطلب

وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعليق الدراسة الحضورية بمدارس تعليم الشرقية اليوم الأربعاء مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد وظائف شاغرة في شركة معادن حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي عريق يخدم الباحثين وطلبة العلم وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
ارتفعت أسعار الذهب اليوم للجلسة الخامسة على التوالي اليوم، إذ أقبل المستثمرون على الأصول التي تمثل ملاذًا آمنًا.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدًا بالمائة إلى 5377.21 دولارًا للأوقية (الأونصة).
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 1.5 بالمائة إلى 5391.90 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمائة إلى 90.67 دولارًا للأوقية اليوم، بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى في أكثر من أربعة أسابيع في الجلسة السابقة.
وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.6 بالمائة إلى 2316.50 دولارًا، بينما ارتفع البلاديوم 1.6 بالمائة إلى 1795.08 دولارًا.