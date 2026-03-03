Icon

حصاد اليوم

أسعار الذهب اليوم تواصل مكاسبها مع ارتفاع الطلب

الثلاثاء ٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٨ صباحاً
المواطن - واس

ارتفعت أسعار الذهب اليوم للجلسة الخامسة على التوالي اليوم، إذ أقبل المستثمرون على الأصول التي تمثل ملاذًا آمنًا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدًا بالمائة إلى 5377.21 دولارًا للأوقية (الأونصة).

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 1.5 بالمائة إلى 5391.90 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمائة إلى 90.67 دولارًا للأوقية اليوم، بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى في أكثر من أربعة أسابيع في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.6 بالمائة إلى 2316.50 دولارًا، بينما ارتفع البلاديوم 1.6 بالمائة إلى 1795.08 دولارًا.

