أسعار الذهب تسجل انخفاضًا بأكثر من 2%

ترامب يمدد مهلة استهداف محطات الطاقة في إيران لـ 6 أبريل اقتران القمر بالمشتري ورأسي التوأم يزيّن سماء المملكة استهداف سفينة تجارية في البحر الأسود وتركيا تعرب عن قلقها البالغ أمطار متوسطة إلى غزيرة على جنوب الرياض السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين لمدة شهرين الصحة الكويتية تنفي حدوث تسربات إشعاعية بالبلاد رحيل الفنان اللبناني أحمد قعبور اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية الهيئة العامة للنقل تعلن تمديد العمر التشغيلي للشاحنات إلى 22 عامًا الهلال الأحمر يرفع الجاهزية بسبب الأمطار في الحدود الشمالية
انخفضت أسعار الذهب بأكثر من %2 اليوم، إذ تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% ليصل إلى 4441.21 دولارًا للأوقية (الأونصة).
وخسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 2.5% لتصل عند 4439.80 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 4.8% عند 67.89 دولارًا للأوقية، فيما تراجع البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 2.6% عند 1870.71 دولارًا، كما تراجع البلاديوم بنسبة 3.8% عند 1369.22 دولارًا.