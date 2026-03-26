أسعار الذهب تسجل انخفاضًا بأكثر من 2%

الخميس ٢٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

انخفضت أسعار الذهب ‌بأكثر من %2 اليوم، إذ تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% ليصل إلى 4441.21 دولارًا للأوقية (الأونصة).

وخسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة ​2.5% لتصل عند 4439.80 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر ​الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 4.8% عند 67.89 دولارًا للأوقية، فيما تراجع البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة ​2.6% عند 1870.71 دولارًا، كما تراجع البلاديوم بنسبة 3.8% عند 1369.22 دولارًا.

