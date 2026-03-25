Icon

تحديد مواعيد زيارة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة المنورة Icon وزارة الداخلية تقيم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر Icon قفزة في سوق الأسهم السعودية والمؤشر يرتفع 1% Icon أمطار غزيرة وسيول على منطقة عسير حتى الثامنة  Icon الأمم المتحدة: الهجمات الإيرانية على المدنيين في دول الخليج والأردن ترقى إلى جرائم حرب Icon الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 9 مسيرات إيرانية Icon الأمن البيئي يضبط مخالفًا في محمية طويق Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الجمهورية الهيلينية Icon تسهيلات استثنائية بتوجيهات القيادة.. مغادرة دون رسوم لحاملي التأشيرات المنتهية Icon شاطئ الشعيبة.. وجهة سياحية واعدة تعزّز مسارات السياحة الاستكشافية والتاريخية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

الأربعاء ٢٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٤ صباحاً
أسعار الذهب تسجل مكاسب قوية وسط تراجع الدولار وهدوء مخاوف التضخم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً قوياً في تداولات اليوم الأربعاء، لتصعد بأكثر من 2% وتستقر فوق مستويات تاريخية جديدة، مدعومة بتراجع العملة الأمريكية وظهور بوادر دبلوماسية لإنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

وساهم هبوط أسعار النفط العالمي في تعزيز جاذبية المعدن الأصفر كأداة استثمارية، بعدما أدى تراجع تكاليف الطاقة إلى تهدئة المخاوف المتعلقة بارتفاع معدلات التضخم، وهو ما قد يقلل من الضغوط على البنوك المركزية للاستمرار في وتيرة رفع أسعار الفائدة عالمياً.

وفي تفاصيل المعاملات، قفز سعر الذهب في السوق الفورية بنسبة 2.1% ليصل إلى 4568.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش، مواصلاً أداءه القوي كملاذ آمن في ظل التقلبات الجيوسياسية.

كما شهدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل نيسان زخماً أكبر، حيث ارتفعت بنسبة 3.8% لتسجل 4569.40 دولار، مستفيدة من الانخفاض النسبي في مؤشر الدولار الذي جعل المعدن المسعر بالعملة الخضراء أقل تكلفة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وتزامن هذا الانتعاش في أسواق المعادن الثمينة مع تحول ملحوظ في أسواق الطاقة، حيث انخفضت أسعار النفط إلى ما دون حاجز 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ فترة، مدفوعة بتقارير إعلامية كشفت عن مبادرة دبلوماسية أمريكية تتضمن خطة من 15 نقطة تم إرسالها إلى إيران بهدف وضع حد للحرب الدائرة في المنطقة.

وأشار محللون في سوق السبائك إلى أن الذهب لا يزال يؤدي دوره التقليدي كحائط صد ضد المخاطر، مؤكدين أن الأسواق تعيش حالياً حالة من “معركة السيولة” بين الرغبة في التحوط وبين استيعاب المتغيرات السياسية المتسارعة التي قد تعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي في المدى القريب.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

