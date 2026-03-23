أسعار النفط تتراجع بنحو 13% بعد إعلان ترامب عن مناقشات مع الإيرانيين

تراجعت أسعار النفط بنحو 13% في جلسة اليوم الاثنين، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مناقشات مع إيران وتأجيل أي ضربات عسكرية ضد محطات الطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام.
وقال ترامب في وقت سابق اليوم إن تعليق الضربات سيكون مرهونًا بنجاح المباحثات بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرًا إلى أن المحادثات التي جرت خلال اليومين الماضيين كانت “جيدة ومثمرة للغاية”، بحسب العربية.
ويعكس هذا التطور تخفيف التوترات الجيوسياسية في المنطقة مؤقتًا، ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط بعد موجة صعود كانت مدفوعة بمخاوف من تصعيد عسكري محتمل.