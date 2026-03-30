أسعار النفط تحقق قفزة شهرية قياسية

واصلت أسعار ‌النفط مكاسبها اليوم، مع اتجاه خام برنت صوب تحقيق ارتفاع شهري قياسي.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 2.43 دولار أو 2.16 بالمئة لتصل إلى 115 دولارًا للبرميل، بعد أن أغلقت على ارتفاع بنسبة 4.2 ​بالمئة يوم الجمعة.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ‌101.50 دولار للبرميل، بارتفاع 1.86 دولار أو 1.87 بالمئة، بعد ارتفاع بنسبة 5.5 بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفع سعر خام ​برنت بنسبة 59 بالمئة هذا الشهر، وهو أكبر ارتفاع شهري.