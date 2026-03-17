أسعار النفط ترتفع بأكثر من 3%

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بأكثر من 3% عند التسوية.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 3.21 دولارات ما يعادل 3.2% مسجلًا 103.42 دولارات للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.71 دولار ما يعادل 2.9% مسجلًا 96.21 دولارًا.
وفي الجلسة السابقة، سجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضا 2.8%، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.3%.