أسهم أوروبا تتراجع إلى أدنى مستوى في 4 أشهر

تراجعت أسهم أوروبا اليوم، إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر متأثرة بهبوط أسهم قطاع الدفاع.
وانخفض مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي %1.6 إلى 564.13 نقطة، بعد أن سجل خسارته الأسبوعية الثالثة على التوالي يوم الجمعة.
وتداولت جميع القطاعات في المنطقة الحمراء وشكلت الأسهم الصناعية أكبر عائق أمام المؤشر.