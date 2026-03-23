أسهم أوروبا تتراجع إلى أدنى مستوى في 4 أشهر

تراجعت ‌أسهم أوروبا اليوم، إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر متأثرة بهبوط أسهم قطاع الدفاع.

وانخفض مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي ‌%1.6 إلى 564.13 نقطة، بعد أن سجل خسارته الأسبوعية الثالثة على التوالي يوم الجمعة.

وتداولت جميع القطاعات في المنطقة الحمراء ​وشكلت الأسهم الصناعية أكبر عائق أمام المؤشر.