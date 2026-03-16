أسواق المدينة المنورة تشهد إقبالًا من الأهالي استعدادًا لعيد الفطر

حراك متزايد في أسواق القصيم استعدادًا لعيد الفطر السعودية تعزي إثيوبيا في ضحايا الفيضانات والانهيارات برنامج التغذية المدرسية قديمًا.. حكاية مبادرة حفرت ذكرياتها في وجدان الأجيال ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس الإمارات نقل معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى جدة وصربيا خلال التوقف الدولي لمارس لقطات توثق المشاهد الإيمانية والإنسانية في المسجد الحرام ليلة 27 رمضان حلويات العيد تصنع فرحة الأطفال بخيارات متعددة شرطة عسير تضبط مقيمًا لممارسته التسول توقعات أمريكية بحسم الحرب مع إيران خلال 6 أسابيع وظائف شاغرة في شركة أرامكو
مع اقتراب حلول عيد الفطر، تشهد أسواق ومراكز التسوق في المدينة المنورة نشاطًا ملحوظًا في الحركة الشرائية، حيث يتجه الأهالي والمقيمون إلى شراء مستلزمات العيد والهدايا في أجواء يغلب عليها الفرح والاستعداد لاستقبال العيد.
وتستقبل الأسواق أعدادًا متزايدة من المتسوقين الذين يحرصون على اقتناء احتياجاتهم من الملابس الجديدة، والعطور، والهدايا، إلى جانب الحلويات والألعاب المخصصة للأطفال، التي تعد من أبرز مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة، وتحظى محال بيع مستلزمات الضيافة بإقبال ملحوظ مع استعداد الأسر لاستقبال الزوار وتبادل التهاني خلال أيام العيد.
وتشهد المتاجر والمجمعات التجارية حركة مستمرة، مدفوعة بالعروض الترويجية التي تقدمها المحال لجذب المتسوقين وتوفير خيارات متنوعة تلبي احتياجات العائلات.
ويعكس هذا الإقبال المتزايد أجواء البهجة التي تعيشها المدينة المنورة مع اقتراب عيد الفطر، حيث تحرص الأسر على إحياء تقاليد العيد من خلال تجهيز ملابس العيد وتقديم الهدايا للأطفال، ومستلزمات الضيافة التي تعبر عن الفرحة بعيد الفطر المبارك في مشهد يعكس روح التآلف والفرح التي تميز هذه المناسبة المباركة.