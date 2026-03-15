أسواق جدة التاريخية تستقبل المتسوقين استعدادًا لعيد الفطر

تشهد أسواق جدة التاريخية هذه الأيام توافد المتسوقين إلى أروقة “البلد” العتيقة لاقتناء مستلزمات عيد الفطر المبارك، في مشهدٍ يعيد إلى الواجهة الدور التجاري العريق الذي مثّلته هذه المنطقة عبر قرونٍ طويلة، ويعكس في الوقت ذاته حيوية النشاط الاقتصادي الموسمي المرتبط بالمناسبات الدينية والاجتماعية.

ومع اقتراب عيد الفطر المبارك، تظهر حركة الزوار في الأسواق الشعبية الممتدة بين باب مكة وسوق العلوي وسوق قابل بدكاكينها التراثية التي تفيض بمنتجات العيد، من الأقمشة والملابس التقليدية، إلى العطور الشرقية والبخور والحلويات والمكسرات، إلى جانب الهدايا التذكارية والمشغولات اليدوية التي تحمل ملامح الهوية الحجازية.

وتتسم ممرات “البلد” بروحٍ اجتماعية نابضة؛ إذ تتحول عملية التسوق إلى تجربة ثقافية واجتماعية متكاملة، حيث تتداخل أصوات الباعة مع خطوات المتسوقين في أروقة الأسواق التاريخية التي شُيّدت مبانيها من حجر المرجان وتزينها الرواشين الخشبية، في لوحةٍ حية تستحضر ذاكرة التجارة القديمة التي جعلت من جدة بوابةً اقتصادية على البحر الأحمر.

وتمثل الأسواق التاريخية في جدة منصة تجارية ذات قيمة مضافة خلال مواسم الأعياد، لما توفره من تنوع في المنتجات المحلية والتقليدية، إضافة إلى قدرتها على استقطاب الزوار والسياح، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ودعم الحرفيين وأصحاب المتاجر الصغيرة.

كما تسهم كثافة الحركة الشرائية في تعزيز الدور الاجتماعي للأسواق القديمة، إذ تمثل هذه المواقع فضاءات مفتوحة للتواصل المجتمعي، حيث تلتقي العائلات في أجواءٍ رمضانية تتداخل فيها مشاعر الاستعداد للعيد مع عبق التاريخ، لتبقى “البلد” واحدة من أبرز المحطات التي تتجسد فيها ذاكرة المدينة وروحها التجارية.

وتظل أسواق جدة التاريخية، بما تحمله من إرثٍ معماري وثقافي وتجاري، مركزًا نابضًا بالحياة خلال هذه الأيام، حيث تتحول إلى مسرحٍ يومي للحركة الاقتصادية والاجتماعية، وتواصل أداء دورها بوصفها أحد أهم المراكز التقليدية التي تحتضن استعدادات الأهالي والزوار لاستقبال عيد الفطر المبارك.