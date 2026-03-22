ضبط 7 مقيمين لممارستهم التسول في الرياض | عسير تُسجّل أعلى كمية لهطول الأمطار بـ36,0 ملم | ترامب يهدد إيران مجددًا بالدمار الشامل قبيل انتهاء "مهلة هرمز" | مانشستر سيتي بطلًا لكأس رابطة الأندية الإنجليزية | القبض على مقيم لممارسته التسول في القصيم | أفراح العيد في مكة المكرمة.. حضورٌ كثيف للعائلات في الحدائق والساحات | وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY | استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة حتى هذا الموعد | المنتخب السعودي (B) يفتتح معسكره الإعدادي في جدة | القبض على مقيمين أساءا لطفل وروّجا المواد المخدرة بالرياض

السعودية

أفراح العيد في مكة المكرمة.. حضورٌ كثيف للعائلات في الحدائق والساحات

الإثنين ٢٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٠ صباحاً
أفراح العيد في مكة المكرمة.. حضورٌ كثيف للعائلات في الحدائق والساحات
المواطن - واس

شهدت الحدائق العامة والساحات والمرافق الترفيهية بمكة المكرمة حضورًا كثيفًا من الأهالي والزوار الذين توافدوا للاستمتاع بأجواء العيد في مختلف أنحاء المدينة، في مشهدٍ عكس روح المناسبة وما تحمله من معاني السرور والتلاحم الاجتماعي.
وتنوعت مظاهر الاحتفال بين الجلسات العائلية والألعاب الترفيهية للأطفال، إلى جانب الفعاليات المصاحبة التي أضفت أجواءً احتفالية متكاملة، وأسهمت في رسم مشهدٍ حيوي يعكس فرحة العيد في نفوس الصغار والكبار على حدٍ سواء، كما شهدت المماشي والساحات العامة إقبالًا لافتًا من الزوار، الذين حرصوا على قضاء أوقاتهم في أجواءٍ منظمة وآمنة، وسط تجهيزات متكاملة وخدمات بلدية وفّرت بيئة مناسبة للاحتفال.


وامتدت مظاهر الفرح لتشمل الأسواق والمراكز التجارية التي شهدت حركة نشطة، في ظل أجواء احتفالية متكاملة عكست حيوية المدينة خلال أيام العيد، فيما أسهمت الزينة والإنارة المنتشرة في الشوارع والميادين في تعزيز المشهد العام وإضفاء طابعٍ احتفالي يعكس مكانة هذه المناسبة في نفوس المجتمع.
وتجسد هذه الأجواء منظومة متكاملة من الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في مكة المكرمة لتعزيز جودة الحياة، وتفعيل المرافق العامة، وتقديم تجارب ترفيهية واجتماعية تثري حياة السكان والزوار، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويؤكد حضور مكة المكرمة مدينةً تنبض بالفرح في مختلف المناسبات.
 

