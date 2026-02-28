Icon

أكثر من 10.7 ملايين قاصد للمسجد النبوي خلال العشر الأولى من رمضان

الأحد ١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:١٦ صباحاً
أكثر من 10.7 ملايين قاصد للمسجد النبوي خلال العشر الأولى من رمضان
المواطن - فريق التحرير

أوضحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن إجمالي عدد القاصدين للمسجد النبوي خلال العشر الأولى من شهر رمضان لعام 1447هـ بلغ 10,789,467 مصليًا، أدوا الصلوات الخمس وصلاة القيام، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتنظيم.

وبيّنت الهيئة أن عدد المصلين في الروضة الشريفة بلغ 317,025 مصليًا خلال الفترة ذاتها، فيما بلغ عدد الزوار الذين تشرفوا بالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما 784,379 زائرًا.
وأكدت أن هذه الأعداد تأتي في ظل منظومة تشغيلية متكاملة تسهم في تنظيم الحشود وتيسير أداء العبادات، بما يحقق أعلى معايير السلامة والراحة لقاصدي المسجد النبوي خلال الشهر الفضيل.

