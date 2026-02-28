ولي العهد وسلطان عُمان يبحثان تطورات التصعيد العسكري بالمنطقة ولي العهد يبحث التصعيد العسكري بالمنطقة مع الرئيس السوري مطار زايد الدولي: وفاة شخص وإصابة 7 آخرين جراء استهداف المطار بمسيرة أكثر من 10.7 ملايين قاصد للمسجد النبوي خلال العشر الأولى من رمضان مشروع حافلات المدينة يعزّز تكامل خدمات النقل العام والترددي إفطار كبير العائلة.. عادة اجتماعية أصيلة متوارثة في الحدود الشمالية ترمب يعلن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي ترمب لـ ولي العهد: نؤيد المملكة في أي إجراءات لمواجهة الانتهاكات الإيرانية ملك المغرب في اتصال بـ ولي العهد: نقف حكومة وشعبًا إلى جانب السعودية ولي العهد والمستشار الألماني يبحثان الاعتداءات الإيرانية السافرة
أوضحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن إجمالي عدد القاصدين للمسجد النبوي خلال العشر الأولى من شهر رمضان لعام 1447هـ بلغ 10,789,467 مصليًا، أدوا الصلوات الخمس وصلاة القيام، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتنظيم.
وبيّنت الهيئة أن عدد المصلين في الروضة الشريفة بلغ 317,025 مصليًا خلال الفترة ذاتها، فيما بلغ عدد الزوار الذين تشرفوا بالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما 784,379 زائرًا.
وأكدت أن هذه الأعداد تأتي في ظل منظومة تشغيلية متكاملة تسهم في تنظيم الحشود وتيسير أداء العبادات، بما يحقق أعلى معايير السلامة والراحة لقاصدي المسجد النبوي خلال الشهر الفضيل.