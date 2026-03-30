أكثر من 15.6 مليون زائر للروضة الشريفة بعد مضاعفة الطاقة الاستيعابية

الإثنين ٣٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

افتتح وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة، اليوم منتدى العمرة والزيارة 2026، مؤكداً على النجاحات الكبيرة التي حققتها المملكة في استقبال ضيوف الرحمن وتعزيز تجربة العمرة والزيارة.

وأوضح الوزير أن عدد المعتمرين من الخارج تجاوز 18 مليون معتمر، مسجلاً نمواً بنسبة 214% بين عامي 2022 و2025، مشيراً إلى أن نسبة رضا المعتمرين خلال عام 2025 بلغت 94%، ما يعكس جودة الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم.

وأضاف أن الروضة الشريفة شهدت أكثر من 15.6 مليون زائر بعد مضاعفة الطاقة الاستيعابية، في حين تم تطوير 87 موقعاً تاريخياً ووجهة إثرائية لتقديم تجربة متكاملة للزوار.

وأكد الدكتور الربيعة أن عدد مستخدمي تطبيق “نسك” تجاوز 51 مليون مستخدم، مما يعكس اعتماد المعتمرين والزوار على الحلول الرقمية لتحسين تجربة أداء مناسك العمرة والزيارة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز الخدمات الذكية وتسهيل حركة ضيوف الرحمن.

