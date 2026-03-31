أكثر من 51 مليون مستخدم لتطبيق نسك حول العالم

الثلاثاء ٣١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٦ صباحاً
المواطن - واس

أعلن معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وصول عدد مستخدمي تطبيق “نسك” إلى أكثر من 51 مليون مستخدم حول العالم، في مؤشر يعكس تسارع التحول الرقمي في منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، واتساع نطاق الوصول إلى المستفيدين محليًّا ودوليًا.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه، في حفل افتتاح النسخة الثالثة من “منتدى العمرة والزيارة” الذي تعقد أعماله بمركز الملك سلمان للمؤتمرات بالمدينة المنورة لثلاثة أيام، تحت شعار “تاريخ يُروى في كل محطة”، بمشاركة محلية ودولية واسعة.
وأكد معالي وزير الحج والعمرة أن تطبيق “نسك” أصبح رفيق الرحلة الإيمانية، ودليلها في كل محطة، كاشفًا إطلاق عدد من الشراكات مع منصات السفر العالمية، التي أسهمت في تيسير التخطيط لقدوم المعتمرين وتوسيع خياراتهم.
ويُعد “نسك” إحدى الركائز الرقمية الرئيسية التي طورتها وزارة الحج والعمرة في سبيل تطوير تجربة المعتمرين والزوار، إذ يوفّر أكثر من 130 خدمة رقمية تمكّن المستخدمين من التخطيط لرحلتهم الإيمانية بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار تصاريح العمرة، وزيارة الروضة الشريفة، وحجز المواعيد، واستعراض حالة الكثافة في الحرمين الشريفين، وصولًا إلى تقديم الإرشادات التوعوية والخدمات المساندة، بما يسهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن ورفع مستوى رضاهم، ضمن منظومة رقمية متكاملة تعزز التحول الرقمي في خدمات الحج والعمرة، من خلال تهيئة بنية تقنية متكاملة تراعي تنوع احتياجات المستخدمين وظروفهم، بما يضمن وصولهم إلى خدماتهم بيسر وسهولة.

