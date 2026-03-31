أمانة الباحة تفعّل مستشعرات ذكية لتعزيز الاستجابة للطوارئ ومواجهة مخاطر الأمطار

الثلاثاء ٣١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

فعّلت أمانة منطقة الباحة منظومة متقدمة من المستشعرات الذكية المرتبطة مباشرة بمركز الطوارئ والأزمات؛ وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة التعامل مع الحالات المطرية ومخاطر السيول في إطار التحول الرقمي وتبني أحدث التقنيات الحديثة.
وأوضح المشرف العام على إدارة الطوارئ والأزمات في أمانة منطقة الباحة محمد آل ناجم أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لحرص الأمانة على رفع مستوى الجاهزية والاستجابة الفورية للحالات الطارئة من خلال توظيف التقنيات الذكية التي تتيح قراءة دقيقة وفورية لمؤشرات ارتفاع منسوب المياه بما يسهم في دعم اتخاذ القرار الميداني بشكل استباقي، وتعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات.
وأفاد أن المرحلة الأولى من المشروع شهدت تركيب نحو 302 مستشعر ذكي في مواقع تم تحديدها بعناية من قبل المختصين بناء على دراسات ميدانية شملت تحليل مواقع تجمع المياه وارتفاع منسوبها في العبارات والكباري والمجاري بما يسهم في الحد من المخاطر المحتملة أثناء هطول الأمطار.
وأشار آل ناجم إلى أن هذه المستشعرات مرتبطة بمنصة “إيميرج” التي تتيح متابعة فورية لحالة المواقع، حيث يعمل مركز الطوارئ والأزمات على مدار الساعة لرصد البيانات وتحليلها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل استباقي وفي حال تسجيل ارتفاع في منسوب المياه يتم تفعيل إجراءات التصعيد والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الأمانة والبلديات التابعة لها.
وتطرق إلى مواصلة مركز الطوارئ والأزمات، عمله على مدار الساعة مدعومًا بمنظومة بلاغات 940، حيث تم استقبال بلاغات محدودة ومتوسطة خلال الحالة المطرية الأخيرة شملت تساقط أشجار وأحجار وتجمعات مياه وبرد دون تسجيل أي حالات خطرة ولله الحمد.
وبيّن آل ناجم أنه تم تسخير أكثر من 500 كادر ميداني من مشرفين ومهندسين وعمال إلى جانب أكثر من 300 معدة موزعة على 39 موقع إسناد مع متابعة دقيقة لأكثر من 100 موقع حرج في المنطقة لضمان سرعة الاستجابة ومعالجة البلاغات وفق أعلى معايير السلامة.

