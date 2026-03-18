Icon

المركزي الإماراتي يطلق حزمة دعم لتعزيز مرونة القطاع المالي Icon أمانة الرياض ترفع جاهزية مراصد الأهلّة استعدادًا لتحري هلال العيد Icon رؤية جديدة حول أصل الكويكب 2016 إتش أو3 Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وغبار على عدة مناطق Icon اعتراض وتدمير مسيّرة في منطقة الرياض Icon يلو تحتفي بنجاح العام الخامس على التوالي من مبادرتها لإفطار مليون صائم Icon صلاة التهجد في المسجد الحرام ليلة 29 رمضان.. مشاهد إيمانية تفيض خشوعًا وسكينة Icon وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي Icon وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة الزكاة Icon منصة إحسان تبدأ في استقبال زكاة الفطر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الأربعاء ١٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٤ صباحاً
أمانة الرياض ترفع جاهزية مراصد الأهلّة استعدادًا لتحري هلال العيد
المواطن - واس

أنهت أمانة منطقة الرياض تجهيز وتهيئة مراصد تحرّي الأهلّة في تمير وشقراء والحريق، استعدادًا لتحرّي هلال عيد الفطر، ودعمًا لأعمال لجان الرصد، ورفعًا لجاهزية المواقع لاستقبال المختصين والمهتمين خلال فترة التحري.

وشملت الأعمال تهيئة الطرق المؤدية إلى مواقع الرصد بما يعزّز سهولة الوصول وانسيابية الحركة، إلى جانب صيانة المواقع والمرافق القائمة، وتهيئة ساحات الاستقبال والمواقف، ورفع معايير السلامة في محيط المراصد، إضافة إلى تقديم الدعم اللوجستي للجان الرصد بما يُسهم في تنظيم العمل الميداني وتهيئة بيئة مناسبة لعمليات التحري.

وتضم مراصد المنطقة عددًا من المواقع المعتمدة، من أبرزها مرصد “تمير” الذي يشمل موقع الرصد المطور والمرصد الحديث، ويُعدّ من المواقع التي شهدت تطويرًا في بنيته وتجهيزاته، إلى جانب مرصد “شقراء” الذي يمثّل موقعًا رسميًا لتحرّي الأهلة، إضافة إلى موقع الرصد في “الحريق” الذي يتميّز بموقعه المرتفع واعتماده على الرؤية المباشرة.

وتأتي أعمال التجهيز ضمن جهود تطوير البنية التحتية للمواقع ورفع كفاءة الخدمات المساندة، بما يواكب متطلبات اللجان المختصة ويعزّز تنظيم الحضور خلال مواسم التحري.

وتعكس هذه الجهود حرص أمانة منطقة الرياض على دعم أعمال تحرّي الأهلّة ورفع جاهزية المرافق، انسجامًا مع رؤيتها في أن تكون أمانة رائدة لرياض مزدهرة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة، ورسالتها في الارتقاء بالرياض من خلال تعزيز التنمية الحضرية المستدامة وتوفير خدمات عالية الجودة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

