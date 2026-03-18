أمانة الرياض ترفع جاهزية مراصد الأهلّة استعدادًا لتحري هلال العيد

أنهت أمانة منطقة الرياض تجهيز وتهيئة مراصد تحرّي الأهلّة في تمير وشقراء والحريق، استعدادًا لتحرّي هلال عيد الفطر، ودعمًا لأعمال لجان الرصد، ورفعًا لجاهزية المواقع لاستقبال المختصين والمهتمين خلال فترة التحري.

وشملت الأعمال تهيئة الطرق المؤدية إلى مواقع الرصد بما يعزّز سهولة الوصول وانسيابية الحركة، إلى جانب صيانة المواقع والمرافق القائمة، وتهيئة ساحات الاستقبال والمواقف، ورفع معايير السلامة في محيط المراصد، إضافة إلى تقديم الدعم اللوجستي للجان الرصد بما يُسهم في تنظيم العمل الميداني وتهيئة بيئة مناسبة لعمليات التحري.

وتضم مراصد المنطقة عددًا من المواقع المعتمدة، من أبرزها مرصد “تمير” الذي يشمل موقع الرصد المطور والمرصد الحديث، ويُعدّ من المواقع التي شهدت تطويرًا في بنيته وتجهيزاته، إلى جانب مرصد “شقراء” الذي يمثّل موقعًا رسميًا لتحرّي الأهلة، إضافة إلى موقع الرصد في “الحريق” الذي يتميّز بموقعه المرتفع واعتماده على الرؤية المباشرة.

وتأتي أعمال التجهيز ضمن جهود تطوير البنية التحتية للمواقع ورفع كفاءة الخدمات المساندة، بما يواكب متطلبات اللجان المختصة ويعزّز تنظيم الحضور خلال مواسم التحري.

وتعكس هذه الجهود حرص أمانة منطقة الرياض على دعم أعمال تحرّي الأهلّة ورفع جاهزية المرافق، انسجامًا مع رؤيتها في أن تكون أمانة رائدة لرياض مزدهرة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة، ورسالتها في الارتقاء بالرياض من خلال تعزيز التنمية الحضرية المستدامة وتوفير خدمات عالية الجودة.