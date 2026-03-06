Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

أمانة الرياض تعتمد أسماء 7 حدائق بمشاركة الأهالي ضمن “أهلها يسمونها”

السبت ٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٠٠ صباحاً
أمانة الرياض تعتمد أسماء 7 حدائق بمشاركة الأهالي ضمن “أهلها يسمونها”
المواطن - واس

اعتمدت أمانة منطقة الرياض بمشاركة فاعلة من الأهالي والسكان، تسمية (7) حدائق في مدينة الرياض ضمن مبادرة “أهلها يسمونها”، في خطوة تعزز حضور المجتمع في تشكيل هوية المرافق العامة، وترسخ البعد الاجتماعي في مشاريع تطوير الحدائق داخل الأحياء.
وجاء اعتماد الأسماء بعد انتهاء مرحلة التصويت التي شارك فيها سكان الأحياء لاختيار الأسماء المقترحة لعدد من الحدائق، حيث شملت الحدائق: حديقة حطين (15) باسم “الرفد”، وحديقة المحمدية (2) باسم “الثريا”، وحديقة المغرزات التي حملت اسم “البشاير”، وحديقة النزهة (2) باسم “السمو”، وحديقة حطين (14) باسم “المشراق”، وبرحة الصحافة باسم “العذية”، إضافة إلى حديقة العريجاء الغربية الأولى باسم “خزيم”.
وتسعى الأمانة من خلال المبادرة إلى إشراك سكان الأحياء في تشكيل هوية حدائقهم، بما يُعزز الارتباط بالمكان ويحفز روح المسؤولية المجتمعية، ويدعم توجهات التنمية الحضرية القائمة على تمكين المجتمع ورفع جودة الحياة في مختلف أحياء العاصمة.
وتأتي المبادرة امتدادًا لجهود الأمانة في تطوير الحدائق والمرافق العامة، وتفعيل دورها مركز نشاط مجتمعي، ضمن منظومة متكاملة تركز على تجربة المستفيد، انسجامًا مع رؤيتها بأن تكون أمانة رائدة لرياض مزدهرة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة، من خلال تعزيز التنمية الحضرية المستدامة، وتقديم خدمات عالية الجودة.

