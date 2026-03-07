أمانة الرياض تعلن عن المباراة النهائية لبطولتها الرمضانية لكرة القدم الـ21



أعلنت أمانة منطقة الرياض عن المواجهة المرتقبة لنهائي بطولة أمانة الرياض الرمضانية لكرة القدم في نسختها الـ(21)، ضمن فعاليات “رمضان الرياض”، وذلك بين الفرق التي تأهلت إلى النهائي من مختلف قطاعات العاصمة بعد مراحل تنافسية شهدت مشاركة واسعة من فرق الأحياء.

ويجمع النهائي الذي يقام اليوم فريق الإسكان مع فريق تيم الجنوب عند الساعة (9) مساءً في ساحة البلدية بحي عرقة، في مواجهة يسعى من خلالها الفريقان إلى حسم لقب البطولة بعد سلسلة من المباريات التنافسية التي شهدتها مراحل البطولة الماضية.

وتُعد بطولة أمانة الرياض الرمضانية لكرة القدم من أبرز الفعاليات الرياضية المجتمعية في مدينة الرياض، حيث جرت منافساتها في ساحات الأحياء بمشاركة (256) فريقًا؛ بهدف تعزيز ممارسة الرياضة بين الشباب خلال شهر رمضان، وإيجاد بيئة تنافسية تُسهم في تنشيط الفعاليات الرياضية في الأحياء.

وتأتي البطولة ضمن جهود أمانة منطقة الرياض في دعم الأنشطة المجتمعية، والفعاليات الرياضية التي تُسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز مشاركة الشباب في الأنشطة الرياضية، انسجامًا مع رؤيتها نحو أمانة رائدة لرياض مزدهرة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة، ورسالتها في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة وتقديم خدمات عالية الجودة.