Icon

خالد بن سلمان : نتمنى أن يغلب الجانب الإيراني الحكمة وصوت العقل والابتعاد عن الحسابات الخاطئة Icon انطلاق معرض وزارة الداخلية للتعريف بخدماتها لضيوف الرحمن في جدة Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: محاولة هجوم على حقل شيبة واعتراض وتدمير 6 مسيّرات في الربع الخالي Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص Icon موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي Icon ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي Icon عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
وسط حضور جماهيري كبير

أمانة الرياض تعلن عن المباراة النهائية لبطولتها الرمضانية لكرة القدم الـ21

الأحد ٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٢ صباحاً
أمانة الرياض تعلن عن المباراة النهائية لبطولتها الرمضانية لكرة القدم الـ21
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة


أعلنت أمانة منطقة الرياض عن المواجهة المرتقبة لنهائي بطولة أمانة الرياض الرمضانية لكرة القدم في نسختها الـ(21)، ضمن فعاليات “رمضان الرياض”، وذلك بين الفرق التي تأهلت إلى النهائي من مختلف قطاعات العاصمة بعد مراحل تنافسية شهدت مشاركة واسعة من فرق الأحياء.
ويجمع النهائي الذي يقام اليوم فريق الإسكان مع فريق تيم الجنوب عند الساعة (9) مساءً في ساحة البلدية بحي عرقة، في مواجهة يسعى من خلالها الفريقان إلى حسم لقب البطولة بعد سلسلة من المباريات التنافسية التي شهدتها مراحل البطولة الماضية.
وتُعد بطولة أمانة الرياض الرمضانية لكرة القدم من أبرز الفعاليات الرياضية المجتمعية في مدينة الرياض، حيث جرت منافساتها في ساحات الأحياء بمشاركة (256) فريقًا؛ بهدف تعزيز ممارسة الرياضة بين الشباب خلال شهر رمضان، وإيجاد بيئة تنافسية تُسهم في تنشيط الفعاليات الرياضية في الأحياء.
وتأتي البطولة ضمن جهود أمانة منطقة الرياض في دعم الأنشطة المجتمعية، والفعاليات الرياضية التي تُسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز مشاركة الشباب في الأنشطة الرياضية، انسجامًا مع رؤيتها نحو أمانة رائدة لرياض مزدهرة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة، ورسالتها في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة وتقديم خدمات عالية الجودة.

 

قد يهمّك أيضاً
أمانة الرياض تعتمد أسماء 7 حدائق بمشاركة الأهالي ضمن “أهلها يسمونها”

أمانة الرياض تعتمد أسماء 7 حدائق بمشاركة الأهالي ضمن “أهلها يسمونها”

أمانة الرياض تعلن عن مشروع إنشاء حديقتين شرق العاصمة وجنوبها

أمانة الرياض تعلن عن مشروع إنشاء حديقتين شرق العاصمة وجنوبها

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمانة الرياض تعتمد أسماء 7 حدائق بمشاركة الأهالي ضمن “أهلها يسمونها”
السعودية

أمانة الرياض تعتمد أسماء 7 حدائق بمشاركة...

السعودية