أمانة الرياض تعلن مواجهات دور الأربعة في بطولتها الرمضانية لكرة القدم الـ21

أعلنت أمانة منطقة الرياض مواجهات دور الأربعة في بطولة أمانة الرياض الرمضانية لكرة القدم في نسختها الـ21، ضمن فعاليات “رمضان الرياض”، حيث تتواصل المنافسات بين الفرق المتأهلة بعد مراحل تنافسية شهدت مشاركة واسعة من فرق الأحياء في مختلف قطاعات العاصمة.

وتقام جميع مباريات دور الأربعة يوم 15 رمضان، حيث يلتقي في تصفيات شمال وشرق الرياض فريق السيليساو مع فريق تيم الجنوب في المباراة الأولى عند الساعة 9 مساءً، فيما تجمع المباراة الثانية فريق أكاديمية عز مع فريق نجوم الدرعية عند الساعة 10 مساءً، في مواجهتين مرتقبتين لحجز مقعد في المباراة النهائية.

وفي تصفيات جنوب وغرب الرياض، يلتقي فريق الزلفي مع فريق S7 في المباراة الأولى عند الساعة 9 مساءً، فيما يواجه فريق الإسكان نظيره فريق اليوفي عند الساعة 10 مساءً، في لقاءات تسعى من خلالها الفرق إلى بلوغ المرحلة النهائية من البطولة.

وتُعد البطولة من أهم البطولات الرمضانية لكرة القدم التي تنظمها الأمانة سنويًا وتسعى إلى تعزيز ممارسة الرياضة في الأحياء خلال شهر رمضان، بما يسهم في دعم الأنشطة المجتمعية ورفع جودة الحياة وتعزيز الترابط بين سكان العاصمة.

وتأتي الفعالية امتدادًا لجهود الأمانة في تمكين المبادرات المجتمعية والفعاليات الرياضية، انطلاقًا من رؤيتها نحو أمانة رائدة لرياض مزدهرة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة، ورسالتها في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة وتقديم خدمات عالية الجودة.