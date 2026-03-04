Icon

تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس Icon البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران Icon انقطاع كامل للكهرباء في العراق Icon وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى Icon وظائف شاغرة لدى شركة الدواء Icon ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة Icon ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال Icon في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة Icon اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج Icon ‏المتحدث الرسمي لـ ⁧‫#وزارة_الدفاع‬⁩: اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج. Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
وسط أجواء حماسية وتفاعل جماهيري

أمانة الرياض تعلن مواجهات دور الأربعة في بطولتها الرمضانية لكرة القدم الـ21

الأربعاء ٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٠ مساءً
أمانة الرياض تعلن مواجهات دور الأربعة في بطولتها الرمضانية لكرة القدم الـ21
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت أمانة منطقة الرياض مواجهات دور الأربعة في بطولة أمانة الرياض الرمضانية لكرة القدم في نسختها الـ21، ضمن فعاليات “رمضان الرياض”، حيث تتواصل المنافسات بين الفرق المتأهلة بعد مراحل تنافسية شهدت مشاركة واسعة من فرق الأحياء في مختلف قطاعات العاصمة.

وتقام جميع مباريات دور الأربعة يوم 15 رمضان، حيث يلتقي في تصفيات شمال وشرق الرياض فريق السيليساو مع فريق تيم الجنوب في المباراة الأولى عند الساعة 9 مساءً، فيما تجمع المباراة الثانية فريق أكاديمية عز مع فريق نجوم الدرعية عند الساعة 10 مساءً، في مواجهتين مرتقبتين لحجز مقعد في المباراة النهائية.

قد يهمّك أيضاً
بدء تقديم طلبات تأهيل شبكات السيول لمخططات التطوير العقاري بالرياض

بدء تقديم طلبات تأهيل شبكات السيول لمخططات التطوير العقاري بالرياض

طريقة معرفة المواقع الخطرة لحوادث الطرق في الرياض

طريقة معرفة المواقع الخطرة لحوادث الطرق في الرياض

وفي تصفيات جنوب وغرب الرياض، يلتقي فريق الزلفي مع فريق S7 في المباراة الأولى عند الساعة 9 مساءً، فيما يواجه فريق الإسكان نظيره فريق اليوفي عند الساعة 10 مساءً، في لقاءات تسعى من خلالها الفرق إلى بلوغ المرحلة النهائية من البطولة.
وتُعد البطولة من أهم البطولات الرمضانية لكرة القدم التي تنظمها الأمانة سنويًا وتسعى إلى تعزيز ممارسة الرياضة في الأحياء خلال شهر رمضان، بما يسهم في دعم الأنشطة المجتمعية ورفع جودة الحياة وتعزيز الترابط بين سكان العاصمة.

وتأتي الفعالية امتدادًا لجهود الأمانة في تمكين المبادرات المجتمعية والفعاليات الرياضية، انطلاقًا من رؤيتها نحو أمانة رائدة لرياض مزدهرة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة، ورسالتها في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة وتقديم خدمات عالية الجودة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد