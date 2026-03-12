Icon

واستمرار الخدمات عبر مركز 940

أمانة الرياض تعلن مواعيد إجازة عيد الفطر لمكاتب "مدينتي"

الخميس ١٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٧ مساءً
أمانة الرياض تعلن مواعيد إجازة عيد الفطر لمكاتب "مدينتي"
المواطن - فريق التحرير

أعلنت أمانة منطقة الرياض مواعيد إجازة عيد الفطر لمكاتب “مدينتي” لعام 1447هـ، محددةً آخر يوم عمل اليوم الخميس 23 رمضان، على أن تستأنف المكاتب استقبال المستفيدين يوم الأربعاء 6 شوال، وذلك ضمن تنظيم أوقات العمل خلال إجازة العيد.

وأوضحت الأمانة أن مكاتب “مدينتي” ستستقبل المستفيدين حتى نهاية دوام يوم الخميس 23 رمضان، على أن تعود للعمل وفق مواعيدها المعتادة يوم الأربعاء 6 شوال، لاستقبال الطلبات وتقديم الخدمات للمستفيدين في مختلف مواقع المكاتب بمدينة الرياض، مشيرة إلى استمرار تقديم الخدمات للمستفيدين خلال فترة الإجازة عبر مركز الاتصال الموحد 940 على مدار الساعة، بما يضمن استقبال البلاغات والاستفسارات ومتابعة الطلبات، وتعزيز سرعة الاستجابة للخدمات المقدمة لسكان المدينة وزوارها.

وتأتي هذه الترتيبات في إطار حرص أمانة منطقة الرياض على استمرارية الخدمات، ورفع كفاءة قنوات التواصل مع المستفيدين، بما يعزز جودة الخدمة ويواكب احتياجات السكان خلال فترة الإجازات والمواسم بما يحقق رؤيتها بأن تكون أمانة رائدة لرياض مزدهرة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة، من خلال تعزيز التنمية الحضرية المستدامة وتوفير خدمات عالية الجودة.

