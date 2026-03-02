Icon

السعودية
تشمل الفرص المطروحة باقة واسعة من الأنشطة الاستثمارية

أمانة الشمالية تطرح 174 فرصة استثمارية نوعية لجذب المستثمرين

الإثنين ٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٢ مساءً
أمانة الشمالية تطرح 174 فرصة استثمارية نوعية لجذب المستثمرين
المواطن - واس

طرحت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلةً بوكالة الاستثمار والاستدامة المالية، حزمةً استثماريةً تضم 174 فرصة استثمارية متنوعة، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية، ورفع جاذبية المنطقة الاستثمارية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وتشمل الفرص المطروحة باقةً واسعةً من الأنشطة الاستثمارية في المجالات التجارية، والترفيهية، والسياحية، والطبية، والخدمية، والرياضية، واللوجستية، إضافةً إلى فرص نوعية تسهم في تحسين جودة الحياة وخلق بيئة استثمارية مستدامة تلبي احتياجات المجتمع والمستثمرين على حد سواء.

دراسات فنية واقتصادية دقيقة

وأكدت الأمانة أن هذه الفرص أُعدّت وفق دراسات فنية واقتصادية دقيقة، مع توفير مواقع إستراتيجية داخل المدن والمحافظات، وتنوعٍ في مدد العقود ونماذج الاستثمار، بما يحقق عوائد مجزية للمستثمرين ويواكب مستهدفات التنمية الشاملة في منطقة الحدود الشمالية.

وأوضح وكيل الأمين للاستثمار والاستدامة المالية ثامر بن خلف القاران, أن طرح هذه الفرص يأتي امتدادًا لدور الأمانة في تمكين الاستثمار البلدي، وتحفيز رأس المال الوطني، وفتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تنويع الاقتصاد المحلي وخلق فرص وظيفية لأبناء وبنات المنطقة.

ودعا المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاطلاع على تفاصيل الفرص المطروحة والتقديم عبر القنوات الاستثمارية المعتمدة، مؤكدًا استمرار الأمانة في طرح فرص نوعية وجاذبة تعكس المزايا التنافسية للمنطقة.

