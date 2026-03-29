أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية للوحات إعلانية على واجهات المباني

طرحت أمانة منطقة المدينة المنورة فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة لوحات دعاية وإعلان على واجهات المباني، وذلك ضمن مواقع إستراتيجية على محاور وطرق رئيسة تشهد كثافة مرورية عالية.

وتهدف الفرصة إلى توفير مواقع مهيأة لتركيب شاشات إعلانية تسهم في تعزيز حضور الشركات والعلامات التجارية، وتوسيع نطاق انتشارها، إلى جانب رفع كفاءة استخدام الأصول بما يدعم تحقيق عوائد استثمارية مستدامة.

وأوضحت الأمانة أن النشاط يندرج ضمن قطاع الدعاية والإعلان، فيما تمتد مدة العقد إلى 10 سنوات، بما يتيح للمستثمرين تطوير وتشغيل هذه المواقع وفق معايير تشغيلية حديثة تواكب متطلبات السوق.

ودعت الأمانة الراغبين في التقديم إلى الاطلاع على تفاصيل الفرصة والتقديم عبر بوابة «فرص» للاستثمار في المدن السعودية.