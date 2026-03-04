أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لتشغيل منظومة حافلات سياحية متعددة المحطات

أعلنت أمانة المدينة المنورة طرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة منظومة حافلات سياحية متعددة المحطات في المدينة المنورة، وذلك ضمن جهودها لدعم وتطوير خدمات النقل المرتبطة بالمعالم الدينية والتاريخية والترفيهية.

ويهدف المشروع إلى تعزيز سهولة تنقل السكان والزوار بين مختلف الوجهات، وتقديم تجربة سياحية متكاملة تسهم في رفع كفاءة منظومة النقل، وتحسين جودة الحياة، إلى جانب تحقيق عوائد استثمارية مستدامة تدعم مسار التنمية الحضرية.

وأوضحت الأمانة أن التقديم على الفرصة متاح عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية «فرص»، حيث يمكن للمستثمرين الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات، والتفاصيل الفنية والتنظيمية للمشروع، واستكمال إجراءات التقديم إلكترونيًا من خلال المنصة، وفق الضوابط المعتمدة.