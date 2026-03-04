Icon

تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس Icon البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران Icon انقطاع كامل للكهرباء في العراق Icon وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى Icon وظائف شاغرة لدى شركة الدواء Icon ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة Icon ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال Icon في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة Icon اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج Icon ‏المتحدث الرسمي لـ ⁧‫#وزارة_الدفاع‬⁩: اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج. Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لتشغيل منظومة حافلات سياحية متعددة المحطات

الخميس ٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٩ صباحاً
أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لتشغيل منظومة حافلات سياحية متعددة المحطات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت أمانة المدينة المنورة طرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة منظومة حافلات سياحية متعددة المحطات في المدينة المنورة، وذلك ضمن جهودها لدعم وتطوير خدمات النقل المرتبطة بالمعالم الدينية والتاريخية والترفيهية.

ويهدف المشروع إلى تعزيز سهولة تنقل السكان والزوار بين مختلف الوجهات، وتقديم تجربة سياحية متكاملة تسهم في رفع كفاءة منظومة النقل، وتحسين جودة الحياة، إلى جانب تحقيق عوائد استثمارية مستدامة تدعم مسار التنمية الحضرية.

قد يهمّك أيضاً
أمانة المدينة المنورة: إصدار أكثر من 6 آلاف رخصة وتصريح عبر منصة “بلدي”

أمانة المدينة المنورة: إصدار أكثر من 6 آلاف رخصة وتصريح عبر منصة...

أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لتطوير ساحة قصر عروة بن الزبير

أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لتطوير ساحة قصر عروة بن الزبير

وأوضحت الأمانة أن التقديم على الفرصة متاح عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية «فرص»، حيث يمكن للمستثمرين الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات، والتفاصيل الفنية والتنظيمية للمشروع، واستكمال إجراءات التقديم إلكترونيًا من خلال المنصة، وفق الضوابط المعتمدة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد