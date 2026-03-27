أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لإنشاء مصنع بلك بحي المطار

طرحت أمانة منطقة المدينة المنورة فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة مصنع بلك بطريق تبوك في حي المطار، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الصناعات الإنشائية ودعم مشاريع البناء والتطوير في المدينة المنورة.

ويهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على المواد الإنشائية عالية الجودة، والإسهام في دعم مسيرة التطوير العمراني، إلى جانب توفير فرص استثمارية تحقق عوائد مجزية ومستدامة للمستثمرين.

وأوضحت الأمانة أن النشاط الاستثماري للفرصة “مصنع بلك”، على مساحة تبلغ نحو 7,417.7 مترًا مربعًا، فيما تبلغ مدة عقد الاستثمار 15 سنة، مع فترة سماح تصل إلى 14 شهرًا.

ودعت أمانة منطقة المدينة المنورة المستثمرين والمهتمين إلى الاطلاع على تفاصيل الفرصة والتقدم لها عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فرص”.