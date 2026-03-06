Icon

السعودية

أمانة المدينة المنورة تعتمد مشاريع تجارية وسكنية لتعزيز الاستثمار وتوفير السكن للزوار

السبت ٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:١٣ صباحاً
أمانة المدينة المنورة تعتمد مشاريع تجارية وسكنية لتعزيز الاستثمار وتوفير السكن للزوار
المواطن - واس

اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة تنفيذ مشروعين استثماريين في المدينة، ضمن جهودها لتعزيز القطاع التجاري وتحفيز الاستثمار، وتوفير وحدات سكنية مناسبة للزوار.
ويشمل المشروع الأول تنفيذ مشروع تجاري في حي الرانوناء على شارع الأمير سلطان بن عبدالعزيز، بمساحة تبلغ 10,838.28 مترًا مربعًا؛ ويهدف إلى استقطاب المستثمرين، وتعزيز التنافسية، وتلبية احتياجات المستهلكين بما يُسهم في تنمية القطاع التجاري بالمدينة.
كما شملت المشاريع اعتماد مشروع سكني في حي العيون على طريق خديج بن سلامة، بمساحة تبلغ 6,176.47 مترًا مربعًا، ويهدف إلى توفير وحدات سكنية مناسبة للزوار، واستقطاب المنافسين، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، بما يعزز تجربة الزوار ويواكب النمو العمراني.
وأكدت الأمانة أن هذه المشاريع تأتي ضمن خططها لتطوير المشهد الحضري، وتعزيز الاستثمار، ورفع جودة الخدمات بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

