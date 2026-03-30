أمانة المدينة المنورة تعتمد مشروعًا فندقيًا بحي الجشة

الشؤون الدينية تثري قاصدي الحرمين بمنظومة توعوية مستدامة أمطار على العاصمة الرياض وكالة الطاقة الذرية: مفاعل آراك النووي الإيراني خرج من الخدمة الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد استعدادًا للقاء صربيا وديًا رصد وتدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية تعديل جدول دوري روشن السعودي بعد تأجيل بعض مواجهات الأندية المشاركة آسيويًا حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة أبل تخطط لتحديثات ذكاء اصطناعي مهمة في “سيري” روسيا: تجاوز تداعيات حرب إيران سيستغرق عدة أشهر باكستان: ناقشنا مع السعودية وتركيا ومصر سبل إنهاء الحرب بشكل دائم
اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة تنفيذ مشروع فندقي في حي الجشة على طريق الملك عبدالله، بمساحة تبلغ 658.73 مترًا مربعًا، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز السياحة وتحفيز الاستثمار في المدينة المنورة.
ويهدف المشروع إلى دعم القطاع السياحي من خلال توفير مرافق ضيافة تسهم في تلبية احتياجات الزوار، وتعزيز جاذبية المدينة المنورة بوصفها وجهة سياحية، إضافة إلى تحفيز الاستثمار وتنمية البنية التحتية بما يواكب النمو العمراني والاقتصادي.
وأكدت الأمانة أن اعتماد المشروع يأتي ضمن خططها لتطوير المشهد الحضري، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز التنمية السياحية والاقتصادية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.