أمانة المدينة المنورة تعتمد مشروعًا فندقيًا بحي الجشة

اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة تنفيذ مشروع فندقي في حي الجشة على طريق الملك عبدالله، بمساحة تبلغ 658.73 مترًا مربعًا، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز السياحة وتحفيز الاستثمار في المدينة المنورة.

ويهدف المشروع إلى دعم القطاع السياحي من خلال توفير مرافق ضيافة تسهم في تلبية احتياجات الزوار، وتعزيز جاذبية المدينة المنورة بوصفها وجهة سياحية، إضافة إلى تحفيز الاستثمار وتنمية البنية التحتية بما يواكب النمو العمراني والاقتصادي.

وأكدت الأمانة أن اعتماد المشروع يأتي ضمن خططها لتطوير المشهد الحضري، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز التنمية السياحية والاقتصادية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.