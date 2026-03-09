قطر تضبط 313 شخصاً إثر تصويرهم مقاطع مضللةً لإثارة الرأي العام النيابة العامة البحرينية تطالب بإعدام متهمين: الخيانة العظمى والتخابر مع العدو أسعار الغاز والنفط ترتفع بشكل غير مسبوق في أوروبا أمير منطقة نجران يدشّن مبادرة “صحتك في كل خطوة” ستارمر: إطالة أمد حرب إيران يهدد اقتصادنا اندلاع حريق بمحطة كهرباء في الكويت جراء سقوط شظايا مسيرة المفوضية الأوروبية تدين طهران: دمرت المنطقة بصواريخها ومسيراتها مركاز البلد الأمين يختتم أمسياته الرمضانية بشراكات تتجاوز 3.7 مليارات ريال وظائف شاغرة بـ شركة التنفيذي أمانة جدة تتلف 5 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة وتغلق معمل حلويات بالعزيزية
أتلفت أمانة محافظة جدة نحو 5 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة، وذلك ضمن حملة ميدانية مشتركة استهدفت أحد المواقع المخالفة بنطاق “العزيزية” بعد رصد بدروم عمارة سكنية جرى استغلاله وتحويله إلى معمل غير نظامي لتحضير الحلويات والمخبوزات، في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية والبلدية.
ويأتي ذلك ضمن الحملات المستمرة التي تنفذها الأمانة خلال شهر رمضان لحماية وسلامة الغذاء.
وأوضح المدير العام للإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية ياسر بن سراج بخش، أن الفرق الميدانية رصدت مخالفات صحية تمثلت في ضبط نحو 482 كيلوجرامًا من المواد الغذائية المستخدمة في تحضير الحلويات والمخبوزات لا تحمل أي بيانات أو فواتير نظامية، إلى جانب رصد ثلاجات وفريزرات تحتوي على مواد غذائية محضرة مسبقًا دون تواريخ إنتاج أو بيانات تعريفية، إضافة إلى كميات من الحلويات الجاهزة للتوزيع وسط بيئة عمل غير صحية وانتشار الحشرات وتداول الأغذية بطرق عشوائية.