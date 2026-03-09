أمانة جدة تتلف 5 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة وتغلق معمل حلويات بالعزيزية

أتلفت أمانة محافظة جدة نحو 5 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة، وذلك ضمن حملة ميدانية مشتركة استهدفت أحد المواقع المخالفة بنطاق “العزيزية” بعد رصد بدروم عمارة سكنية جرى استغلاله وتحويله إلى معمل غير نظامي لتحضير الحلويات والمخبوزات، في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية والبلدية.

ويأتي ذلك ضمن الحملات المستمرة التي تنفذها الأمانة خلال شهر رمضان لحماية وسلامة الغذاء.

وأوضح المدير العام للإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية ياسر بن سراج بخش، أن الفرق الميدانية رصدت مخالفات صحية تمثلت في ضبط نحو 482 كيلوجرامًا من المواد الغذائية المستخدمة في تحضير الحلويات والمخبوزات لا تحمل أي بيانات أو فواتير نظامية، إلى جانب رصد ثلاجات وفريزرات تحتوي على مواد غذائية محضرة مسبقًا دون تواريخ إنتاج أو بيانات تعريفية، إضافة إلى كميات من الحلويات الجاهزة للتوزيع وسط بيئة عمل غير صحية وانتشار الحشرات وتداول الأغذية بطرق عشوائية.