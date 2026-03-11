Icon

نائب أمير حائل يشارك رجال الأمن إفطارهم الرمضاني بالميدان ويدشّن المسيرة الأمنية بمناسبة يوم العلم Icon اعتراض وتدمير مسيّرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة Icon مكتبة المؤسس تحتفي بيوم العلم بمعرض فني تشكيلي بعنوان “في حب الأخضر” Icon ترامب: الحرب على إيران ستنتهي قريبًا لم يعد هناك شيء لنضربه Icon 96.6 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال أول 20 يومًا من رمضان Icon مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10942 نقطة Icon ضمن مشروع محمد بن سلمان.. تجديد مسجد القلعة يوثق إرث الدولة السعودية Icon إسبانيا تعفي سفيرها في تل أبيب وتقلص تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل Icon الشرقية تتزين باللون الأخضر احتفاءً بيوم العلم Icon #يهمك_تعرف | رابط تطبيق سكني لمتابعة أحدث المخططات والمشاريع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

أمانة حائل تزيّن شوارع وميادين المدينة بالأعلام احتفاءً بيوم العلم

الأربعاء ١١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٣ مساءً
أمانة حائل تزيّن شوارع وميادين المدينة بالأعلام احتفاءً بيوم العلم
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تزيّنت شوارع وميادين مدينة حائل بالأعلام السعودية، احتفاءً بيوم العلم، الذي يوافق الحادي عشر من مارس من كل عام، في مشهد يعكس مشاعر الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية، ويجسد مكانة العلم السعودي بوصفه رمزًا للسيادة والوحدة.

وبادرت أمانة منطقة حائل في تنفيذ أعمال تزيين واسعة في الطرق الرئيسة والميادين العامة والجسور، حيث رُفعت مئات الأعلام على أعمدة الإنارة وفي المواقع الحيوية، بما يُبرز هذه المناسبة الوطنية ويعزز حضورها في المشهد العام للمدينة.

قد يهمّك أيضاً
نائب أمير حائل يشارك رجال الأمن إفطارهم الرمضاني بالميدان ويدشّن المسيرة الأمنية بمناسبة يوم العلم

نائب أمير حائل يشارك رجال الأمن إفطارهم الرمضاني بالميدان ويدشّن المسيرة الأمنية...

مكتبة المؤسس تحتفي بيوم العلم بمعرض فني تشكيلي بعنوان “في حب الأخضر”

مكتبة المؤسس تحتفي بيوم العلم بمعرض فني تشكيلي بعنوان “في حب الأخضر”

وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهودها للمشاركة في المناسبات الوطنية وإبراز مظاهر الاحتفاء بها، بما يسهم في تعزيز قيم الانتماء الوطني وترسيخ معاني الولاء للوطن لدى أفراد المجتمع، إلى جانب إبراز الهوية الوطنية في مختلف أنحاء المنطقة.

ويأتي الاحتفاء بهذه المناسبة تأكيدًا على الاعتزاز بالعلم السعودي بوصفه رمزًا وطنيًا خالدًا، وتعزيزًا لقيم الولاء والانتماء للوطن.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

احتفاءً بيوم العلم.. أكثر من 10 آلاف علم سعودي تزيّن شوارع جازان
السعودية

احتفاءً بيوم العلم.. أكثر من 10 آلاف...

السعودية
نائب أمير حائل يشارك رجال الأمن إفطارهم الرمضاني بالميدان ويدشّن المسيرة الأمنية بمناسبة يوم العلم
السعودية

نائب أمير حائل يشارك رجال الأمن إفطارهم...

السعودية
الشرقية تتزين باللون الأخضر احتفاءً بيوم العلم
السعودية

الشرقية تتزين باللون الأخضر احتفاءً بيوم العلم

السعودية
أمير تبوك: ذكرى يوم العلم مناسبة نستلهم فيها بكل فخر واعتزاز قيمة العلم الوطني ورمزيته ودلالاته الوطنية
السعودية

أمير تبوك: ذكرى يوم العلم مناسبة نستلهم...

السعودية
اعتزازًا بقيمه الوطنية.. السعودية تحتفي غدًا بيوم العلم
السعودية

اعتزازًا بقيمه الوطنية.. السعودية تحتفي غدًا بيوم...

السعودية
مبنى إمارة منطقة تبوك يتزين باللون الأخضر وراية التوحيد احتفاءً بيوم العلم
السعودية

مبنى إمارة منطقة تبوك يتزين باللون الأخضر...

السعودية
الشمالية تكتسي بالأخضر احتفاءً بـ يوم العلم
السعودية

الشمالية تكتسي بالأخضر احتفاءً بـ يوم العلم

السعودية
مكتبة المؤسس تحتفي بيوم العلم بمعرض فني تشكيلي بعنوان “في حب الأخضر”
السعودية

مكتبة المؤسس تحتفي بيوم العلم بمعرض فني...

السعودية