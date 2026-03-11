أمانة حائل تزيّن شوارع وميادين المدينة بالأعلام احتفاءً بيوم العلم

تزيّنت شوارع وميادين مدينة حائل بالأعلام السعودية، احتفاءً بيوم العلم، الذي يوافق الحادي عشر من مارس من كل عام، في مشهد يعكس مشاعر الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية، ويجسد مكانة العلم السعودي بوصفه رمزًا للسيادة والوحدة.

وبادرت أمانة منطقة حائل في تنفيذ أعمال تزيين واسعة في الطرق الرئيسة والميادين العامة والجسور، حيث رُفعت مئات الأعلام على أعمدة الإنارة وفي المواقع الحيوية، بما يُبرز هذه المناسبة الوطنية ويعزز حضورها في المشهد العام للمدينة.

وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهودها للمشاركة في المناسبات الوطنية وإبراز مظاهر الاحتفاء بها، بما يسهم في تعزيز قيم الانتماء الوطني وترسيخ معاني الولاء للوطن لدى أفراد المجتمع، إلى جانب إبراز الهوية الوطنية في مختلف أنحاء المنطقة.

ويأتي الاحتفاء بهذه المناسبة تأكيدًا على الاعتزاز بالعلم السعودي بوصفه رمزًا وطنيًا خالدًا، وتعزيزًا لقيم الولاء والانتماء للوطن.