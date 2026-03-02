أمريكا تحث رعاياها على مغادرة 13 دولة عربية

دعت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الاثنين، الرعايا الأمريكيين إلى مغادرة 13 دولة عربية بالإضافة إلى إيران وإسرائيل على الفور في ظل الضربات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران.

وقالت مورا نامدار، مساعدة وزير الخارجية للشؤون القنصلية، إن الوزارة حثت الأمريكيين على المغادرة باستخدام وسائل تجارية من البحرين ومصر وإيران والعراق وإسرائيل وفلسطين والأردن والكويت ولبنان وعُمان وقطر والسعودية وسوريا والإمارات واليمن، وفق وكالة رويترز.