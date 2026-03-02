أمريكا تحث رعاياها على مغادرة 13 دولة عربية

وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعليق الدراسة الحضورية بمدارس تعليم الشرقية اليوم الأربعاء مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد وظائف شاغرة في شركة معادن حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي عريق يخدم الباحثين وطلبة العلم وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
دعت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الاثنين، الرعايا الأمريكيين إلى مغادرة 13 دولة عربية بالإضافة إلى إيران وإسرائيل على الفور في ظل الضربات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران.
وقالت مورا نامدار، مساعدة وزير الخارجية للشؤون القنصلية، إن الوزارة حثت الأمريكيين على المغادرة باستخدام وسائل تجارية من البحرين ومصر وإيران والعراق وإسرائيل وفلسطين والأردن والكويت ولبنان وعُمان وقطر والسعودية وسوريا والإمارات واليمن، وفق وكالة رويترز.