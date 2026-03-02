Icon

وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon تعليق الدراسة الحضورية بمدارس تعليم الشرقية اليوم الأربعاء Icon مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها Icon تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد Icon وظائف شاغرة في شركة معادن Icon حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة Icon ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف Icon مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي عريق يخدم الباحثين وطلبة العلم Icon وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

أمريكا تحث رعاياها على مغادرة 13 دولة عربية

الثلاثاء ٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:٤٢ صباحاً
أمريكا تحث رعاياها على مغادرة 13 دولة عربية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دعت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الاثنين، الرعايا الأمريكيين إلى مغادرة 13 دولة عربية بالإضافة إلى إيران وإسرائيل على الفور في ظل الضربات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران.

وقالت مورا نامدار، مساعدة وزير الخارجية للشؤون القنصلية، إن الوزارة حثت الأمريكيين على المغادرة باستخدام وسائل تجارية من البحرين ومصر وإيران والعراق وإسرائيل وفلسطين والأردن والكويت ولبنان وعُمان وقطر والسعودية وسوريا والإمارات واليمن، وفق وكالة رويترز.

قد يهمّك أيضاً
شركات شحن كبرى تعلق عملياتها في الخليج وقناة السويس

شركات شحن كبرى تعلق عملياتها في الخليج وقناة السويس

ترمب يعلن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي

ترمب يعلن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

صور فضائية توثق تضرر مقر خامنئي في طهران
العالم

صور فضائية توثق تضرر مقر خامنئي في...

العالم
لقطات لاعتراض صواريخ إيرانية في سماء الإمارات والكويت وقطر والبحرين والأردن
العالم

لقطات لاعتراض صواريخ إيرانية في سماء الإمارات...

العالم
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 7 مسؤولين وقادة إيرانيين
العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 7 مسؤولين وقادة...

العالم
مشاهد من الهجوم على قاعدة صواريخ تابعة للقوات الإيرانية
العالم

مشاهد من الهجوم على قاعدة صواريخ تابعة...

العالم
الطيران المدني البحريني: تغييرات مؤقتة في الحركة الجوية
العالم

الطيران المدني البحريني: تغييرات مؤقتة في الحركة...

العالم
إغلاق المجال الجوي في عدد من الدول تزامنًا مع العملية العسكرية ضد إيران
العالم

إغلاق المجال الجوي في عدد من الدول...

العالم
الدفاعات الجوية الإماراتية تعلن التصدي لمزيد من الصواريخ والمسيرات الإيرانية
العالم

الدفاعات الجوية الإماراتية تعلن التصدي لمزيد من...

العالم
انتهاء جولة المفاوضات بين واشنطن وطهران.. تقدم مهم
العالم

انتهاء جولة المفاوضات بين واشنطن وطهران.. تقدم...

العالم