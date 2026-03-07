أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الشرقية، والحدود الشمالية، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة نجران. كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.

توقعات حالة الطقس

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالية، كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي، كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وفي الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.، وارتفاع من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.