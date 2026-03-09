Icon

السعودية

أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق

الإثنين ٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٥ صباحاً
أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق
المواطن - فريق التحرير

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، نجران، جازان، عسير والباحة في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
وأشار التقرير، إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-42 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف باتجاه خليج العقبة كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه خليج العقبة كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
وفي الخليج العربي جنوبية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-42 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي والأوسط، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي والأوسط.

