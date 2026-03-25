أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق حتى نهاية الأسبوع

توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة خلال الفترة من الاثنين إلى السبت، الموافق 23 – 28 مارس 2026م، مع تفاوت في شدّتها بين المتوسطة والغزيرة، مصحوبة بعدة ظواهر جوية.

وأوضح التقرير أن مناطق تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية ستشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة خلال فترات متقطعة، تشمل عددًا من المحافظات، فيما تمتد الحالة إلى أجزاء من المدينة المنورة مع توقع اشتدادها من مساء الأربعاء إلى الخميس.

وفي مكة المكرمة، يُتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة تتحول إلى متوسطة وغزيرة يوم الخميس، وتشمل محافظات جدة ورابغ والطائف ومحيطها، مع فرص لزيادة غزارتها في بعض المواقع.

كما تشمل الحالة المطرية مناطق الباحة وعسير وجازان، حيث يُتوقع أن تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة، وتشتد يومي الخميس والجمعة، إلى جانب تأثر نجران بأمطار متفاوتة الشدة خلال نفس الفترة.

وفي منطقة الرياض، تبدأ الحالة بأمطار خفيفة إلى متوسطة، قبل أن تشّتد لتصبح متوسطة إلى غزيرة نهاية الأسبوع، خاصة في المحافظات الجنوبية والغربية، فيما تمتد الحالة إلى القصيم والمنطقة الشرقية مع توقعات بهطولات غزيرة على بعض المحافظات، خاصة يومي الأربعاء والخميس.

وأشار التقرير إلى أن الحالة الجوية قد تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ساعة، إضافة إلى جريان السيول وتساقط البَرَد وارتفاع الأمواج على السواحل، مع احتمالية تشكّل أعاصير قمعية في بعض الحالات.

ودعا المركز الجميع إلى متابعة التحديثات المستمرة عبر منصاته الرسمية والالتزام بتعليمات السلامة، خاصة في المناطق المتوقع تأثرها بالحالة المطرية.