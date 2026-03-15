أمطار رعدية وسيول وبرد على 8 مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى-، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
وفي البحر الأحمر، الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول تدريجيًا شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-55 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
وأمّا الخليج العربي، شمالية غربية إلى شمالية تتحول بعد الظهيرة شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وحالة البحر
خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.