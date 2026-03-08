Icon

خالد بن سلمان : نتمنى أن يغلب الجانب الإيراني الحكمة وصوت العقل والابتعاد عن الحسابات الخاطئة Icon انطلاق معرض وزارة الداخلية للتعريف بخدماتها لضيوف الرحمن في جدة Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: محاولة هجوم على حقل شيبة واعتراض وتدمير 6 مسيّرات في الربع الخالي Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص Icon موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي Icon ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي Icon عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

أمطار رعدية وسيول وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق

الأحد ٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٤ صباحاً
أمطار رعدية وسيول وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، الشرقية، تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران وتكون خفيفة على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة والقصيم.

في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية، الجوف، والأجزاء الساحلية من منطقة تبوك. كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

قد يهمّك أيضاً
أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق

أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق

طقس الاثنين.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق

طقس الاثنين.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 22-43 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

وفي الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق
السعودية

أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة...

السعودية
طقس الاثنين.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق
السعودية

طقس الاثنين.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة...

السعودية