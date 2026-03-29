أمطار على العاصمة الرياض

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين من هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مدينة الرياض تشمل عددًا من محافظات المنطقة منها المزاحمية، وضرما، ومرات، وشقراء، والغاط، والزلفي، والمجمعة، وثادق، وحريملاء، والدرعية، ورماح، والدوادمي، والقويعية، والخرج.

فيما أهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.