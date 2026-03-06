رئيس إيران: بعض الدول بدأت جهودًا للوساطة الدفاع الإماراتية: دمرنا 205 صواريخ باليستية و 1184 مسيّرة و8 صواريخ جوالة حتى الآن أمطار على منطقة جازان حتى الثامنة مساء انخفاض أسعار النفط مع احتمال تدخل أميركا في سوق العقود الآجلة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس غانا خطيب المسجد الحرام: أدركوا العشر الأواخر من رمضان وبادروا فالخير مفسوح والأعمال بالخواتيم بئر الفُقير.. معلم تاريخي يروي قصة نبوية ويعزز التجربة الثقافية في المدينة المنورة ولي العهد يتلقى اتصالات هاتفية من ولي العهد الكويتي ورئيسي فلسطين وجيبوتي خطيب المسجد النبوي: اغتنموا العشر الأواخر من رمضان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير ثلاث مسيّرات شرق الرياض
نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظات الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا.
وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.