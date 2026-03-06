Icon

أمطار على منطقة جازان حتى الثامنة مساء 

الجمعة ٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٣:٢٨ مساءً
أمطار على منطقة جازان حتى الثامنة مساء 
المواطن - واس

نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظات الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

