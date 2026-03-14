أمطار على 5 مناطق بالمملكة.. والباحة تسجل أعلى كمية بـ13.0 ملم

السبت ١٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

شهدت 5 مناطق بالمملكة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية هطول أمطار بكميات متفاوتة ومتفرقة، حيث سجّلت محطة رصد سد العقيق بمنطقة الباحة أعلى كمية بـ 13.0ملم، فيما سجّلت محطة الباهر بالمنطقة 6.4ملم، وسجلت محطة مطار الملك سعود بمحافظة العقيق بالمنطقة 2,5 ملم، في وقت سجلت فيه محطة كرا الحائط بالعقيق 2,4 ملم، ومحطة جرب بالمحافظة ذاتها 2.3 ملم.
وبحسب التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول رصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ فقد رصدت 16 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، هطول أمطار في مناطق (مكة المكرمة، عسير، الحدود الشمالية، الباحة، والجوف).
وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة مكة المكرمة 3,7 ملم في محافظة ميسان، 3,2 ملم في محطة الهدا بالطائف، و3,0 ملم في طريق الشفا الدائري بالطائف، 2,9 ملم في حداد بني مالك بالطائف، فيما سجّلت منطقة عسير 3,6 ملم في محطة المضة بطريب، و1,8 ملم في ملحة الحباب بمحافظة طريب.
وأوضح التقرير، أن منطقة الحدود الشمالية سجّلت 1,6 ملم في مطار عرعر، فيما سجلت منطقة الجوف 0,5 في محطة رصد مطار الجوف بالمنطقة، ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، خلال الفترة المذكورة، يمكنكم زيارة الرابط التالي: https://bit.ly/3PbHyqs.

قد يهمّك أيضاً
تنبيه من هطول أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة

تنبيه من هطول أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة

تنبيه من هطول أمطار ورياح شديدة على الباحة

تنبيه من هطول أمطار ورياح شديدة على الباحة

