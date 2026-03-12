#يهمك_تعرف | إيجار تكشف خطوات إضافة الصك وتقسيم الوحدات في المنصة الانتهاء من تنفيذ منظومة خدمات الصرف الصحي بالقنفذة بأكثر من 228 مليون ريال سلمان للإغاثة يوزع 24 ألف وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة دراسة تثبت أن الدماغ البشري لا ينجز مهمتين معًا التجارة تكثّف جولاتها الرقابية على أسواق المدينة المنورة خلال رمضان أمطار غزيرة على المنطقة الشرقية حتى الخامسة استهداف مطار الكويت بعدة طائرات مسيرة ووقوع أضرار مادية حادث بسيط نتيجة سقوط مسيّرة بمنطقة البدع في دبي دون إصابات مسجد الجمعة.. موضع أول صلاة جمعة في المدينة المنورة خام برنت يتجاوز 100 دولار للبرميل
نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة يصاحبها هبوب رياح شديدة السرعة على المنطقة الشرقية، وتشمل كل من مدينة الدمام والظهران، ومحافظات: حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والأحساء، والعديد، مما يُسبب تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وصواعق رعدية، وتساقط البرد، وجريان السيول في الأودية، وارتفاع أمواج البحر في المناطق الساحلية في المنطقة.
وأفاد المركز أن هذه الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ5 مساءً.