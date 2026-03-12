أمطار غزيرة على المنطقة الشرقية حتى الخامسة 

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة يصاحبها هبوب رياح شديدة السرعة على المنطقة الشرقية، وتشمل كل من مدينة الدمام والظهران، ومحافظات: حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والأحساء، والعديد، مما يُسبب تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وصواعق رعدية، وتساقط البرد، وجريان السيول في الأودية، وارتفاع أمواج البحر في المناطق الساحلية في المنطقة.

وأفاد المركز أن هذه الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ5 مساءً.