Icon

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص Icon موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي Icon ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي Icon عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت  Icon أمانة المدينة المنورة تعتمد مشاريع تجارية وسكنية لتعزيز الاستثمار وتوفير السكن للزوار Icon أمانة الرياض تعتمد أسماء 7 حدائق بمشاركة الأهالي ضمن “أهلها يسمونها” Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني Icon ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس التركي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت 

السبت ٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:١٣ صباحاً
أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت 
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار غزيرة على منطقة الباحة، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية على مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

قد يهمّك أيضاً
تنبيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة

تنبيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة

أمطار ورياح على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء 

أمطار ورياح على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موجة ضباب على منطقة الباحة حتى الصباح 
السعودية

موجة ضباب على منطقة الباحة حتى الصباح 

السعودية
تنبيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة
السعودية

تنبيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة...

السعودية
أمطار ورياح على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء 
السعودية

أمطار ورياح على منطقة الباحة حتى الثامنة...

السعودية