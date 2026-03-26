أمطار غزيرة على 11 منطقة.. ومكة المكرمة تتصدر بـ 59.6 ملم في الكامل

شهدت 11 منطقة في المملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطول أمطار تراوحت بين الغزيرة والخفيفة، حيث سجّلت محطة رصد الكامل بمنطقة مكة المكرمة أعلى كمية بلغت 59.6 ملم، فيما سجلت محطة منتزه الهدا بالطائف 57.6 ملم، ومحطة الشفا بالطائف 44.3 ملم، في حين سجلت محطة الريان بالجموم 42.8 ملم، ومحطة إمارة المسيجيد بمحافظة بدر في المدينة المنورة 39.4 ملم.

وبحسب التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة؛ فقد رصدت 238 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطول أمطار في مناطق: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، عسير، تبوك، حائل، الحدود الشمالية، الباحة، والجوف.

وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة الرياض 12.0 ملم في علقة بالزلفي، و9.0 ملم في روضة السبلة بالزلفي، و7.0 ملم في الزلفي، و5.0 ملم في البطين الجنوبي بالزلفي، فيما تراوحت بقية الكميات بين 2.2 ملم و0.5 ملم في عدد من المحافظات.

وفي منطقة المدينة المنورة، كشف التقرير عن تسجيل إمارة المسيجيد بمحافظة بدر 39.4 ملم، و22.4 ملم في نبط بينبع البحر، و21.4 ملم في اليتمة بوادي الفرع، و20.8 ملم في الفريش، بينما تراوحت بقية الكميات في المدينة وينبع ووداي الفرع وخيبر والمهد والحناكية والعلا وعدد من مراكز ومدن المنطقة بين 14.0 ملم و1.0 ملم.

أما منطقة القصيم، فقد سجلت أعلى كمية في رياض الخبراء بـ 15.0 ملم، تلتها البكيرية بـ14.0 ملم، ثم محطة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالنبهانية بـ12.8 ملم، فيما تراوحت بقية الكميات في الأسياح وبريدة وعنيزة والبدائع وعقلة الصقور والمذنب والرس بين 11.8 ملم و0.7 ملم.

وفي المنطقة الشرقية، جاءت أعلى الكميات في الخفجي بـ 18.2 ملم، ورأس تنورة بـ 14.2 ملم، وقرية الدغيثر بالخبر بـ8.2 ملم، إضافة إلى 8.0 ملم في كل من قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران وحفر الباطن، بينما سجلت بقية المواقع كميات تراوحت بين 7.6 ملم و0.5 ملم.

وفي منطقة عسير، سجل وادي ذهب بأبها 26.6 ملم، ومطار أبها 24.1 ملم، والعسران بسراة عبيدة 22.8 ملم، وآل خلف 21.8 ملم، فيما تراوحت بقية الكميات في أبها وسراة عبيدة وخميس مشيط والحرجة وظهران الجنوب وتنومة بين 10.8 ملم و0.6 ملم.

إلى ذلك، شهدت منطقة تبوك كميات أمطار مرتفعة كان أبرزها 38.6 ملم في مركز جريش الأمني بتيماء، و27.2 ملم في رحيب، و26.0 ملم في طريق الملك عبدالله بتبوك، و25.3 ملم في الفارعة بالوجه، إضافة إلى كميات تراوحت بين 15.2 ملم و1.0 ملم في الوجه وضباء، وتيماء وحقل وأملج.

وفي منطقة حائل، أكد التقرير تسجيل مطار حائل 18.8 ملم، وعقدة 15.0 ملم، وموقق 14.0 ملم، فيما تراوحت بقية الكميات بين 8.3 ملم و1.9 ملم في بقعاء والشنان والشملي، أما الحدود الشمالية، فسجلت 22.2 ملم في مطار عرعر، و14.4 ملم في أم خنصر، و13.5 ملم في طريف، و10.9 ملم في حزم الجلاميد بعرعر، و10.7 ملم في مطار رفحاء، بينما تراوحت بقية الكميات بين 9.8 ملم و3.0 ملم.

وفي منطقة الباحة، سجلت محطة برحرح بالمندق 4.8 ملم، وفي منطقة الجوف، جاءت أعلى الكميات في نادك الزراعية بطبرجل بـ 19.0 ملم، تلتها بسيطاء طبرجل بـ10.4 ملم، وميقوع والمرير بسكاكا بـ9.4 ملم، فيما تراوحت بقية الكميات بين 7.5 ملم و1.4 ملم في سكاكا والقريات ودومة الجندل ومحمية الملك سلمان، ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، خلال الفترة المذكورة، يمكنكم زيارة الرابط التالي: https://bit.ly/4rVLeug.