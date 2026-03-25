أمطار غزيرة على 12 منطقة.. وعسير تتصدر بـ 128 ملم في مطار أبها

الأربعاء ٢٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٦ مساءً
أمطار غزيرة على 12 منطقة.. وعسير تتصدر بـ 128 ملم في مطار أبها
شهدت 12 منطقة بالمملكة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية هطول أمطار بكميات متفاوتة ما بين الغزيرة والخفيفة، حيث سجّلت محطة رصد مطار أبها بمنطقة عسير أعلى كمية بـ 128 ملم، فيما سجلت محطة رصد الفرشة بسراة عبيدة بالمنطقة 17.8 ملم، وسجلت محطة رصد أبها بالمنطقة 14.2 ملم، في وقت سجلت فيه محطة حي الشفا بسراة عبيدة 14,0 ملم، ومحطة رصد العسران بسراة عبيدة بالمنطقة 13.6 ملم.
وبحسب التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول رصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ فقد رصدت 142 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، هطول أمطار في مناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، عسير، تبوك، حائل، الحدود الشمالية، نجران، الباحة، والجوف).
وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة الرياض 17,8 ملم في محطة رصد محمية الأمام عبدالعزيز، و5,3 ملم في حي الملك عبدالله، و5,1 ملم في محطة رصد قصر حمام بالسليل، و5,0 ملم في كل من حي المصانع والحريق، و4.0 ملم في مطار وادي الدواسر، و3.5 ملم في حي الزهراء بالمنطقة، فيما سجلت منطقة مكة المكرمة 0,6 ملم في محطة الركنة بالمويه، وسجلت منطقة المدينة المنورة بمحطة رصد الفقرة 5.2ملم، و3.6 ملم في حي الروضة بخيبر، و1.8 ملم بمحافظة خيبر، و1.6 ملم في وادي الفرع بالمنطقة.
وأوضح التقرير، أن منطقة القصيم سجلت 4,0 ملم في محطات قبة الأسياح ورياض الخبراء والبدائع، و3.5 ملم في محطة عنيزة، و3.0 ملم في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالنبهانية، فيما سجلت المنطقة الشرقية 25.0 ملم في مطار القيصومة بحفر الباطن، و22.0 ملم في حفر الباطن، و21,8 ملم في الخفجي، و16.8 ملم في محطة القاعدة الجوية بحفر الباطن، و16 ملم في مطار الأحساء.
يأتي هذا، فيما سجلت منطقة تبوك، 8.2 ملم في محطة رصد مركز جريش الأمني بتيماء، و6.0 ملم في الفارعة بالوجه، و5.0ملم في تيماء، و2.4 ملم في طريق الملك عبدالله بتيماء، كما سجلت منطقة حائل 2.3 ملم في محطة الشيحية بمحافظة بقعاء، و1.2 ملم في محطتي عقدة حائل والشملي، و1.1 ملم في المدائن – حائل، فيما سجلت منطقة الحدود الشمالية في مطار عرعر 8.6 ملم، و5.4ملم في كل من أم خنصر بعرعر ومطار رفحاء، و4.0 ملم في رفحاء، و3.6 ملم في عرعر.
وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة نجران 2.4 ملم في محطة النمصة بمحافظة بدر الجنوب، و2.1 في مطار شرورة، وتسجيل منطقة الباحة 3.2 ملم في محطة الباهر بالمنطقة، و1.2 في حي المحمدية ببلجرشي، وأخيرًا تسجيل منطقة الجوف في مطار الجوف 1.2 ملم، و1.0 ملم في محطة رصد المرير بسكاكا، و0.9 ملم في شارع فلسطين بسكاكا، و0.7 ملم في محطة الشويحيطية بسكاكا.
ودعت الوزارة المهتمين لمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار التي هطلت في جميع مناطق المملكة، خلال الفترة المذكورة، زيارة الرابط التالي: https://bit.ly/47HjlyT.

