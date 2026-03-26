أمطار غزيرة وتساقط للبرد على الشرقية حتى التاسعة مساء 

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار غزيرة يصاحبها هبوب رياح شديدة السرعة وتساقط البرد على المنطقة الشرقية، تشمل مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والأحساء، والعديد، وذعبلوتن، مما تُسبب في إثارة الأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وصواعق رعدية، وجريان السيول في الأودية، وارتفاع أمواج البحر في المناطق الساحلية.

وأفاد أن هذه الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.