أمطار غزيرة ورياح شديدة على منطقة الباحة حتى المساء 

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات، القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والعقيق، والأجزاء المجاورة لها. وبيّن أن الحالة تستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.