أمطار غزيرة وصواعق على الباحة حتى الثامنة مساء البنك المركزي يصدر الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومشغليها المحدث قوة دفاع البحرين: اعتراض 6 صواريخ باليستية و19 مسيّرة إيرانية اليوم إيران تعين محمد باقر ذو القدر أمينًا للأمن القومي خلفًا لـ لاريجاني الذهب يتجه نحو تسجيل خسائر قياسية الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 5 صواريخ باليستية و17 طائرة مسيرة مواصلات جدة تدشن مسارين جديدين ضمن شبكة الحافلات لتعزيز التنقل في المدينة لبنان يعتبر السفير الإيراني شخصًا غير مرغوب فيه قطر: ندعم جميع القنوات الرسمية وغير الرسمية لإنهاء حرب إيران انتهاء مدة تسجيل العقارات في الرياض والشمالية وتبوك والجوف الخميس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والعقيق، والأجزاء المجاورة لها.
وفي السياق ذاته نبّه المركز من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على محافظات القطاع التهامي المخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.
وبيّن المركز أن التنبيهين يستمران -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.