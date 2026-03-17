أمطار متوسطة إلى غزيرة على سكاكا و3 محافظات بالجوف

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم, من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة -بمشيئة الله تعالى- على مدينة سكاكا و3 من محافظات منطقة الجوف خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين خلال فترات زمنية مختلفة.

وبيّن المركز في تقريره أن الحالة المطرية ستشمل مدينة سكاكا, ومحافظات القريات وطبرجل ودومة الجندل.