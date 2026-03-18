أمطار متوقعة على منطقة المدينة المنورة حتى الاثنين القادم

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار -بمشيئة الله- تصل إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة، وذلك ابتداءً من اليوم الأربعاء وحتى يوم الاثنين القادم، تصحبها العديد من الظواهر الجوية.
وبيّن أن الحالة قد تتضمن رياحًا هابطة نشطة تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة أو أكثر، مع احتمالية تساقط البرد، وارتفاع في الأمواج، وجريان السيول.
ودعا الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بالإرشادات الوقائية، وتجنب مجاري السيول والأودية، سائلين الله أن يجعلها أمطار خير وبركة، ويعم بنفعها أرجاء البلاد.