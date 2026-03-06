Icon

أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل حتى العاشرة مساء

الجمعة ٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٤:٤١ مساءً
أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل حتى العاشرة مساء
المواطن - واس

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على منطقة حائل مصحوبة برياح شديدة السرعة، وجريان السيول، وصواعق رعدية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍ في ‏مدى ‏الرؤية الأفقية.

وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.

