أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل حتى العاشرة مساء

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على منطقة حائل مصحوبة برياح شديدة السرعة، وجريان السيول، وصواعق رعدية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.