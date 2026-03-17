أمطار ورياح شديدة على الشرقية مسجد قباء.. أول مسجد في الإسلام وشاهد على الهجرة النبوية وفاة شخص إثر سقوط شظايا صاروخ باليستي في أبوظبي الأغذية فائقة المعالجة تؤثر على صحة العظام توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 9 مناطق أمين عام مجلس التعاون يدين الهجمات الإيرانية الغادرة المستمرة على دول المجلس أسواق المدينة المنورة تشهد إقبالًا من الأهالي استعدادًا لعيد الفطر إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي الإماراتي كإجراء احترازي استثنائي الإمارات: الدفاعات الجوية تتعامل الآن مع تهديد صاروخي سقوط مقذوف فوق فندق في بغداد
نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار خفيفة إلى متوسطة يصاحبها هبوب رياح شديدة السرعة على المنطقة الشرقية، تشمل مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والأحساء، والعديد، مما تُسبب في إثارة الأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وصواعق رعدية، وتساقط البرد، وجريان السيول في الأودية.
وأفاد أن هذه الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 2 مساءً.