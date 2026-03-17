أمطار ورياح شديدة على الشرقية

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار خفيفة إلى متوسطة يصاحبها هبوب رياح شديدة السرعة على المنطقة الشرقية، تشمل مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والأحساء، والعديد، مما تُسبب في إثارة الأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وصواعق رعدية، وتساقط البرد، وجريان السيول في الأودية.

وأفاد أن هذه الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 2 مساءً.