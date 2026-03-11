Icon

السعودية

أمطار ورياح شديدة على منطقة الباحة حتى المساء 

الأربعاء ١١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٥ مساءً
أمطار ورياح شديدة على منطقة الباحة حتى المساء 
المواطن - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات، القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والعقيق، والأجزاء المجاورة لها، وبيّن أن الحالة تستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

وكذلك تنبيهًا من أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطه، وتدنٍ في مدى الرؤية الافقية، وصواعق رعدية، على محافظات، المخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.
وبيّن أن الحالة تستمر- بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة مساءً.

